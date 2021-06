Cegeka neemt onderwijsplatform Smartschool over en wil het verder uitbouwen

“Als COVID-19 ons de afgelopen maanden één ding heeft geleerd, is het dat Smartschool strategische ICT-infrastructuur levert voor het onderwijs. Anno 2021 is ICT niet meer weg te denken uit de onderwijswereld. We zetten onze knowhow en ervaring dan ook graag in om deze structurele tak van de samenleving te begeleiden in de huidige digitale versnelling. We focussen met onze diensten op de verdere uitbouw van het schoolplatform en geven het toekomstgericht alle kansen om verder te ontwikkelen ten voordele van de scholen’, zegt Stijn Bijnens. Zo ziet de CEO van Cegeka nog meer mogelijkheden in het personaliseren van de toepassingen. "We kennen spijtig genoeg nog te veel schooluitval in het middelbaar onderwijs. Door data intelligent te gebruiken zouden we individuele toepassingen op maat kunnen ontwikkelen waardoor leerlingen meer kansen zouden krijgen om door te stromen naar hoger onderwijs."