CHECK: ook fake news scoort op het EK voetbal

De volgende dag berichtten heel wat media dat de beurskoers van Coca-Cola als gevolg van dat incident met Ronaldo grote verliezen zou hebben geleden. Uiteenlopende bedragen aan verdampte beurswaarde werden genoemd, oplopend tot 4 miljard dollar.

Maar deze berichten werden al snel genuanceerd. Precies de dag voordien had Coca-Cola namelijk – zoals elk kwartaal – aan haar aandeelhouders een periodiek dividend uitgekeerd. Via zo’n dividend laten bedrijven hun aandeelhouders delen in de winst, in dit geval voor een bedrag van 42 dollarcent per aandeel. Het is niet ongebruikelijk dat de koers van een aandeel kort daarna even daalt.

Ronaldo kreeg op sociale media veel bijval voor zijn pleidooi voor gezonde dranken. Maar er kwam al snel ook kritiek: in 2006 bleek de voetballer zelf nog reclame te hebben gemaakt voor Coca-Cola, en later ook voor andere frisdrankmerken en fastfoodketens.

Berichten dat er Ronaldo een zware straf boven het hoofd zou hangen, omdat hij een belangrijke sponsor tegen de schenen schopte, zijn echter nergens op gebaseerd. De UEFA heeft al laten weten dat Ronaldo niet gesanctioneerd zal worden voor zijn actie op de persconferentie.