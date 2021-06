Choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui verlaat Opera Ballet Vlaanderen

Sinds vorig jaar is Jan Vandenhouwe artistiek directeur opera en ballet; Sidi Larbi Cherkaoui werd toen artistiek leider dans. Het is een verrassing dat hij vertrekt, maar "we werken in een internationale context, er is altijd veel beweging in ons vak," zegt woordvoerder Wilfried Eetezonne.

"Naast het aanbod om in Geneve te werken, waar hij sinds 2005 al mee verbonden was als choreograaf, is het na zeven succesvolle jaren in Opera Ballet Vlaanderen een logische stap om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Hij zal wel verbonden blijven met Opera Ballet Vlaanderen als choreograaf -regisseur. In Vlaanderen zal hij zich verder focussen op de verdere ontwikkeling van zijn eigen gezelschap Eastman, dat hij in 2010 oprichtte. Sidi Larbi Cherkaoui kijkt terug op een uitstekende relatie met Opera Ballet Vlaanderen," klinkt het bij Eastman, zijn eigen dansgezelschap.