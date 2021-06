Coca-Cola-flesjes bestaan voortaan uit 100 procent gerecycleerd plastic

Coca-Cola in België en Luxemburg gaat geen nieuw plastic meer gebruiken bij het maken verpakkingen voor al zijn frisdranken. Dat heeft het bedrijf vandaag bekend gemaakt. Al die verpakkingen en flesjes worden gemaakt in de vestiging in Wilrijk.

"De consument gaat er niets van merken, " zegt manager An Vermeulen, "maar de impact op het milieu is wel positief. We gaan elk jaar 14.000 ton minder plastic gebruiken en de CO2-uitstoot van een volledig gerecycleerd flesje is tot 70 procent lager. We willen dan ook elke verpakking die we op de markt brengen, zoveel mogelijk weer inzamelen om er nieuwe van te maken."