Coronatest voor reizen binnen Europa: “Nu al reserveren is de boodschap”

Voorlopig slagen laboratoria en testcentra er in iedereen verder te helpen, maar met de vakantieperiode in het vooruitzicht kan dat wel veranderen. Door de toenemende drukte voelen testcentra en laboratoria zich genoodzaakt om hun capaciteit te verhogen. “De bedoeling is om onze capaciteit te verdriedubbelen tegen 1 juli”, vertelt Karlien Wouters van UZ Gent, “Zo willen we het aantal testen per dag van 350 naar 1200 brengen”.

Ook het Sint-Lucasziekenhuis in Gent treft verschillende maatregelen om de toenemende drukte tegen te gaan. “We zien dat de testanalyses zeker op tijd mogelijk moeten zijn, maar dat het heel druk kan worden bij de afnamecentra.

Samen met het ziekenhuis is er dan ook een apart testcentrum opgericht om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen. Er worden ook meer mensen en machines ingezet”, geeft Tim Ghys van het Sint-Lukasziekenhuis mee.

Heel wat laboratoria en testcentra raden dus aan om nu al een afspraak te maken voor juli en augustus. Met de verhoogde capaciteit hopen testcentra alles in goede banen te leiden en iedereen op tijd te kunnen helpen.