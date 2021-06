Sleutels in de straten van Ieper om burgerslachtoffers uit Eerste Wereldoorlog te herdenken

De "Verloren Sleutel" is een in brons gegoten sleutel, waarin de naam, overlijdensdatum en leeftijd van het slachtoffer gegraveerd staan. Er zijn ook 2 pinnen aan bevestigd, die verankerd kunnen worden in een stenen ondergrond. Het is een idee van de Amsterdamse kunstenaar Jeroen Bisscheroux: "De sleutels zullen geplaatst worden op relevante plekken voor de slachtoffers, zoals de plaats van overlijden of woonplaats. Alsof ze verloren zijn en per toeval daar terechtgekomen zijn. Als passant zie je ineens een grote bronzen sleutel waar iets op staat. Je bukt, je wil de sleutel oppakken maar dat gaat niet, hij is verankerd in de stenen."