Deense familie uit Hoeilaart supportert voor Rode Duivels, alleen mama Christina gaat voor Denemarken

Vaak klitten expats in de Vlaamse Rand en Brussel samen per gemeenschap en hebben ze eigen sportclubs en verenigingen. Daardoor zijn ze vaak niet betrokken bij het gemeenschapsleven en spreken ze geen Nederlands. Christina sprak in het begin vooral af met Deense vriendinnen, maar na 21 jaar spreekt ze goed Nederlands en is ze helemaal geïntegreerd. "Eigenlijk is integreren in Vlaanderen niet moeilijk. Je stuurt je kinderen naar de lokale scouts en voetbal en leert Nederlands. Deelnemen aan het bestaande verengingsleven is de sleutel tot integratie in de Rand."