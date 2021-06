"Eerst ruiken, voelen, kusjes geven, uitspuwen en dan pas inslikken": diëtiste Vicky De Beule schrijft boek voor ouders met moeilijke etertjes: 

De Beule organiseerde voor de voorstelling van het boek ook een workshop in de hoevewinkel van Gebroeders Vercammen in Koningsshooikt: "Eerst mogen ze knutselen en kleuren zodat ze op hun gemak zijn. Dan krijgen ze een proefmeter waarop ze een sticker kunnen plakken op de fase waarin ze geraakt zijn. Dat gaat van eten op het bord verdragen, er aan ruiken en voelen, het in de mond houden tot uiteindelijk het inslikken. Dan worden ze proefkoning of -koningin. Als ze daar niet in slagen, is dat ook niet erg."