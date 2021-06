Heropstart automarkt en extra spelconsoles leiden tot tekort aan chips: geen productie bij Volvo Gent en Audi Brussel

In de fabriek van autobouwer Volvo in Gent zullen vanaf volgende week maandag, een week lang, geen wagens van de band rollen. Bij Audi in Brussel is dat vandaag en morgen ook het geval. Reden daarvoor? Een tekort aan computerchips na de coronacrisis. Volgens de Europese vereniging van autotoeleveranciers zullen de gevolgen nog tot in 2022 voelbaar zijn.