Ducan Laurence, winnaar van Songfestival 2019, wil niet meer optreden in Hongarije

Toen Laurence van Peter Van de Veire de vraag kreeg of hij nog zou optreden in Hongarije was zijn antwoord heel duidelijk: "Neen, wat zou ik daar zoeken? Als een land zo drastisch tegen mensenrechten en principes ingaat, dan wordt het een ander verhaal." De zanger beseft wel dat het een moeilijke keuze is, want door daar op te treden, kan je de mensen uit de LGBTQ-gemeenschap (LGBTQ staat voor Lesbisch, Gay, Biseksueel, Transgender en Queer- red.) net een hart onder de riem steken.