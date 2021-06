Europarlementslid Van Brempt  over Hongaarse anti-LGBTQ+-wet: "Cristal clear dat er een grens is overschreden"

Het is heel belangrijk dat Hongarije gesanctioneerd wordt, klinkt het. "Want iedereen voelt aan dat de democratie in Hongarije systematisch wordt afgebouwd. Een paar jaar geleden hebben ze de verkiezingen gewonnen door heel radicaal tegen migranten te zijn. En ze gaan altijd een stap verder. Zo werkt dat in het afbouwen van een democratie. Het gaat niet enkel om verkiezingen, het gaat om de scheiding der machten, de vrijheid van de pers en het respecteren van mensenrechten."

"We moeten heel hard doorduwen nu, want zowel de Europese Commissie als de Europese raad hebben blijkbaar niet genoeg slagkracht", aldus Van Brempt.

Tegen Hongarije werd ook al de befaamde artikel 7-procedure opgestart. Daardoor kan het land zijn stemrecht verliezen binnen de Europese Unie. Maar dat is niet zo gemakkelijk om goedgekeurd te krijgen want al de 27 lidstaten moeten daarmee akkoord gaan. "Liefst vanal zouden we het stemrecht afnemen want zo maken we Hongarije monddood, maar het inzetten van het rechtsstaatprincipe is ook al goed want geld is heel belangrijk voor Hongarije, zij krijgen ontzettend veel van de Europese Unie."