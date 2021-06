Geluidsmetingen in Mol, Dessel en Retie voor aanleg verbindingsweg 

"Ze lopen allemaal een beetje parallel", zegt schepen voor Mobiliteit André Verbeke. "De plaats waar ze het kanaal kruisen verschilt wat en of ze links of rechts liggen van het kanaal. Als nu zou blijken dat er een stiltegebied is, want op sommige plaatsen is het daar wel heel stil, dan gaan we toch vermijden om daar een autoweg aan te leggen."

De geluidsmetingen vinden plaats op verschillende locaties: ter hoogte van Donk 94 (Mol), van de Geelsebaan 180 (Retie), van de Kastelsedijk 25 (Dessel) en van Boeretangsedreef 81 (Dessel).