Genk heeft hoge concentratie zware metalen in de lucht

In een wijk in Zutendaal die grenst aan de industriezone van Genk-Zuid, zijn ook verhoogde waarden van het giftige PCB gevonden. “Die wijk in Zutendaal die wordt vervuild door een schrootverwerkend bedrijf daar in de buurt”, vertelt Katrien Smet. “Dat zorgt voor een hogere dioxine- en PCB-vervuiling in de buurt. En ook dat is een situatie die we nauwgezet blijven opvolgen.”