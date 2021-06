Gezondheidsrisico voor arbeiders Oosterweel door PFOS? "Best ook bloedonderzoek op de werf"

"Dat bloedonderzoek zou een goed idee zijn", zegt toxicoloog en professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis. "De arbeiders kunnen namelijk op twee manieren met de vervuilde grond in aanraking komen, via het inademen van stof of via de huid.

Om in te schatten hoe groot de risico's zijn voor de arbeiders bij blootstelling op de werf, is zo'n onderzoek nodig, aldus Godderis. "Als de waarden te hoog zijn kan er beslist worden om extra beveiligingsvoorschriften in te voeren. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een masker om het stof tegen te houden."

Maar ook andere maatregelen blijken belangrijk om de blootstelling te beperken. "Werkkledij met lange mouwen bijvoorbeeld", stelt Godderis."Maar ook voldoende hygiëne, douchen, en werkkledij na het werk apart houden en er niet mee naar huis gaan, hebben belang. "Arbeiders zouden ook best in de cabine van hun graafmachine blijven als dat mogelijk is, met de deuren gesloten."