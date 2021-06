Harelbeke test kabelgoottegels uit: "Elektrische auto opladen voor mensen zonder oprit wordt zo mogelijk"

Bruggelingen mogen sinds kort gebruik maken van kabelmatten, maar in Harelbeke gooien ze het over een andere boeg. "Er zijn nadelen verbonden aan de rubberen matten, daarom kiezen wij voor kabelgoottegels", zegt de schepen van Mobiliteit en Energie, Tijs Naert (Groen). "De kabelgoottegel is ontworpen in Nederland. Want ook daar stelden ze vast dat de kabelmatten die op de voetpaden lagen voor wat problemen zorgden. Vooral voor de voetgangers of mensen met een kinderwagen of rolstoel. De kabelgoottegel biedt een oplossing voor die problemen."