Miljoenen Amerikanen kunnen ziekteverzekering behouden: Hooggerechtshof behoudt Obamacare

Toen de vorige president Donald Trump zijn intrede deed in het Witte Huis, probeerde die van meet af aan om komaf te maken met het zorgstelsel van zijn voorganger.

De aanval via het Hooggerechtshof was al de derde poging om van Obamacare af te komen. Deze aanklacht kwam van de staat Texas en 17 andere door Republikeinen bestuurde staten. Zij voerden aan dat een recente aanpassing aan de wet de hele wet ongrondwettelijk maakte. Sinds de boete op onverzekerd zijn is afgeschaft, is volgens hen de verzekeringsplicht komen te vervallen.