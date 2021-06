88-jarige huisbaas schuldig aan CO-dood 26-jarige bewoonster in Gent

De 26-jarige vrouw woonde in een huurhuisje in de buurt van de Tolhuislaan in Gent. Ze woonde er samen met twee anderen in slechte omstandigheden: de woning was vochtig en slecht verlicht. In januari 2019 ging het mis. Door een CO-intoxicatie verloren de drie bewoners het bewustzijn. Twee van de drie slachtoffers raakten gelukkig net op tijd in de decompressiekamer van het Onze-Lieve-Vrouw Ziekenhuis in Aalst. Voor de 26-jarige vrouw kwam alle hulp te laat.