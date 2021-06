Bart De Wever (N-VA) al in 2017 op de hoogte over PFOS-vervuiling: "Maar niet aan ons om te reageren"

Al in september 2017 ontvingen nagenoeg alle leden van de Vlaamse regering-Bourgeois, Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) en de schepenen Koen Kennis (N-VA) en Marc Van Peel (CD&V) uitgebreide info over de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht. Dat blijkt uit een mail van Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding, die VRT NWS kon inkijken. De woordvoerder van De Wever bevestigt aan onze redactie dat de Antwerpse burgemeester op de hoogte was. "Dat de vervuiling besproken werd op het politiek stuurcomité en andere organen in 2017 is niets nieuw. Dat hebben we nooit ontkend, integendeel", klinkt het. De woordvoerder verwijst ook naar de onderzoekscommissie om na te gaan waarom er niets met die info gebeurd is. "Dat het al langer bekend was, is de reden waarom het uitgezocht wordt door het Vlaams Parlement."