Klimaatzaak haalt slag thuis: Belgische overheden veroordeeld voor gebrekkig klimaatbeleid

Sinds de Belgische Klimaatzaak opgestart is, hebben gelijkaardige rechtszaken in het buitenland tot ophefmakende uitspraken geleid. Zo was er de Nederlandse klimaatzaak van de actiegroep Urgenda, die ertoe leidde dat de Nederlandse overheid (o.a.) de vergunning voor een nieuwe steenkolencentrale moest intrekken en drie andere steenkolencentrales beperkingen moest opleggen.

In Frankrijk daagden enkele ngo’s, waaronder Greenpeace en Oxfam, in februari de overheid voor de rechter omdat die zijn eigen traject voor uitstootreductie niet gevolgd had. Ook zij kregen gelijk. En in Ierland wonnen de Friends of the Irish Environment ("Vrienden van het Ierse Milieu") hun zaak tegen de Ierse overheid.