Bij 6 op de 10 baby's die sterven voordat ze één jaar oud zijn, wordt er bewust voor gekozen om het leven te beëindigen

Volgens Dombrecht is het aantal baby's dat sterft na een levenseindigende beslissing in vergelijking met vroeger niet gestegen of gedaald. "20 jaar geleden kwam het even vaak voor", zegt Dombrecht. "We gaan medisch nog wel vooruit en kunnen heel wat kindjes redden, maar soms zijn er gewoon baby's waar er medisch gezien niet veel meer aan gedaan kan worden."