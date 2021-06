Man uit Pittem sterft onder eigen bestelwagen

Het ongeval gebeurde in de Meulebekestraat in Pittem. De man was op zijn oprit aan het werken aan zijn bestelwagen. Hij had die opgekrikt en was eronder gaan liggen. Maar het voertuig kwam plots toch naar beneden.

De hulpdiensten snelden ter plaatse en probeerden de man nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Hij overleed ter plaatse. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht.