Mantelzorgers uit Oostkamp, Zedelgem, Beernem en Jabbeke bedankt met gratis gidswandeling voor afgelopen jaar

Volgende week woensdag is het de Dag van de Mantelzorger. Verschillende gemeenten bieden daarom gratis gidswandelingen aan. Dat is zo in Oostkamp, Zedelgem, Beernem en Jabbeke. Toen corona vorig jaar uitbrak, viel er heel wat ondersteuning weg voor zieke kinderen en volwassenen, die hulp nodig hebben. Hun mantelzorgers moesten daarom nog een tandje bijsteken. Ze worden nu beloond met een wandeling, met gidsen van de provincie.

Lieven Claeys zorgt voor zijn ouders van 88 jaar oud. Hij is blij met de aangeboden wandeling. "Ik vind het heel leuk dat we kennis kunnen maken met andere mantelzorgers. Zo kunnen we elkaar steunen en weten we dat we er niet alleen voor staan."