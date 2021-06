Medewerkers vaccinatiecentrum in Veurne verkleed voor Rode Duivels

Ook in West-Vlaanderen kijken ze uit naar de tweede groepswedstrijd van de Rode Duivels op het EK voetbal. Over anderhalf uur beginnen ze eraan tegen Denemarken. Het enthousiasme voor de nationale ploeg is ook toegeslagen in het vaccinatiecentrum in Veurne. Daar zijn veel medewerkers vandaag verkleed met Duivelse attributen.

"En ze zullen ook zo verderprikken tijdens de match", zegt Hélène Ingels van het vaccinatiecentrum. "Sommigen zijn helemaal in het rood verkleed, anderen hebben vlaggen mee. Een collega van mij heeft haar nagels gelakt in de Belgische driekleur. Iedereen is dus in Duivelse stemming. Tijdens de match zetten we gewoon de vaccinatie verder. De match wordt hier niet uitgezonden en ook de radio staat niet op. De mensen zullen het dus op hun smartphone moeten volgen."