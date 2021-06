Moet je een ziekenwagen betalen die je zelf niet gebeld hebt, ook al ben je niet gewond en rijd je niet mee?

Een slachtoffer kan zelf soms niet inschatten hoe ernstig de situatie is, maar de ambulancier is daarvoor opgeleid: “Als een voertuig ernstig beschadigd is, gaat de ambulancier uit van een hoog-energetische impact. Dat kan ook een impact hebben op de inzittenden. Het is niet omdat de mensen even niets voelen, dat er niets is. Het lichaam is iets heel raars, het maakt adrenaline aan waardoor de pijnprikkels onderdrukt zijn."

"Ook als je vraagt, heb je pijn, gaat het slachtoffer misschien zeggen, ik voel niets. Dat is de reden dat de ambulanciers op een aantal manieren controleren en parameters nemen. Ook het gewoon aanspreken van iemand is een controlemiddel. Als iemand niet correct reageert op een vraag is dat ook weer een indicatie voor de ambulancier."



De ambulancier doet dus altijd een check-up, in welke vorm dan ook, en daar betaal je ook voor.