"Nee, nogmaals, ik was daar niet zo’n kerel die misbruik maakte van de hulpeloze situatie van een vrouw"

Al snel boden grote Amerikaanse talkshows aan het koppel veel geld aan om hun verhaal te vertellen. Iets waar ze nauwelijks op ingingen, al gaven ze wel een aantal interviews om de niet altijd even positieve interpretaties van de foto een halt toe te roepen.

Jones: "Er werd zoveel gespeculeerd over die foto: dat Alex neergestoken was, dat ik haar vriendje niet was, dat ik haar ongewild betastte. De fotograaf (Lam nam zelf contact op om zeker te zijn dat het voorval niet in scène gezet was, red) verzekerde ons dat het het beste was te reageren op die aantijgingen, want anders zouden de verzinsels blijven duren." (The Guardian, september 2016)

Thomas: "We wisten ook niet hoe dat gaat, zo’n virale foto. Dooft de aandacht vanzelf uit of blijven nieuwsmedia je achtervolgen? Laten ze je verder gaan met je leven of blijven ze opduiken voor je deur? Maar het was wel duidelijk dat we onze kant van het verhaal moesten doen." (ESPN, mei 2021)