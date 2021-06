Ook ex-veldrijder Niels Albert heeft een defibrillator: "Deense voetballer Eriksen zal voorzichtig moeten zijn"

Of Christian Eriksen nog zal gaan voetballen, is afwachten. Volgens Niels Albert kan hij maar beter oppassen: “Als hij zijn sport verkiest boven zijn gezin, dan kan hij zeker weer gaan voetballen. Het is niet zo dat omdat je een defibrillator hebt, je onsterfelijk bent. En als je de uitersten blijft opzoeken, kan dat natuurlijk wel eens fataal worden. Mij hebben ze topsport afgeraden. Het is natuurlijk een ander gegeven: voetballers die vallen op het gras, maar als je in een afdaling tegen 60, 70 per uur naar beneden komt en mijn defbrillator gaat af. Dat is wel wat anders natuurlijk."