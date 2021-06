Ondanks coronapandemie recordaantal vluchtelingen: nu bijna dubbel zoveel vluchtelingen als 10 jaar geleden

De meeste mensen vluchten voor oorlog, geweld en mensenrechtenschendingen. De pandemie heeft de wapens kennelijk niet doen zwijgen, want het aantal mensen op de vlucht is vorig jaar met 4 procent gestegen.

Zowel het aantal mensen dat op de vlucht is in een ander land als het aantal ontheemden (op de vlucht in eigen land) is toegenomen in 2020. Dat gebeurt nu al voor het negende jaar op rij. Er zijn nu bijna dubbel zoveel vluchtelingen als in 2011.