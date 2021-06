Politiek reageert op nieuws dat Vlaamse regering en Antwerps stadsbestuur al wisten van PFOS-vervuiling: "Ik doe niet mee aan spelletje zwartepieten"

Annouri en Mieke Schauvliege zeggen dat het gemeentebestuur in Zwijndrecht zelf elke keer aan de alarmbel trok als er vragen waren over de vervuiling. "Ze vroegen hulp aan de Vlaamse overheid. Die helpende hand aan lokale overheden is de taak van overheidsorganisaties zoals OVAM. Telkens kregen ze te horen dat er niets aan de hand was. Van zodra een bodemstaal aantoonde dat er wél gevaar is, startte de burgemeester van Zwijndrecht dan maar zelf een onderzoek op. Als Zwijndrecht de kat de bel niet had aangebonden, zouden we nu nog steeds van niets weten", klinkt het.