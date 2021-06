Optische vloerschildering siert Nelson Mandelaplein in Kortrijk: "Maakt deel uit van streetartproject" 

Kortrijk investeert in streetart. Verspreid over de stad zijn er nu al meer dan 20 schilderwerken die je kan bewonderen in tunnels, onder bruggen, op muren of zoals de laatste aanwinst gewoon op de grond. Er wordt gewerkt aan een wandelroute die langs alle locaties loopt. Met QR-codes krijg je er dan ook een woordje uitleg bij.

