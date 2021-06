Orban volhardt in de boosheid over anti-LGBTQI-wet: "Liberale pletwalsen weer bezig tegen Hongarije"

Vorige dinsdag heeft het Hongaarse parlement een wet goedgekeurd die het verbiedt om over holebi's en transgenders te praten in het bijzijn van minderjarigen. "Discriminerend", vinden onder meer commissievoorzitter Ursula von der Leyen, premier Alexander De Croo (Open VLD) en vicepremier Petra De Sutter (Groen). De Croo vindt dat de EU Hongarije financiële sancties moet opleggen.

Orban heeft het over een linkse campagne tegen Hongarije. "Links is de vijand van vrijheid, want in plaats van vrijheid van meningsuiting willen ze politieke correctheid zoals zij dat definiëren en de overheersing van één opinie in plaats van verschillende ideeën."

Nog volgens de Hongaarse premier mag niemand een volwassene opleggen hoe die moet leven en moet een "vrije volwassene" geen rekenschap afleggen tegenover een wereldlijke autoriteit, maar alleen tegenover God als het zover is. Vrijheid in Hongarije betekent volgens hem óók "het recht om onze families te verdedigen en onze kinderen op te voeden zoals wij dat zien". "Wij houden stand", besluit Viktor Orban.