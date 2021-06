Partijleider Noord-Ierse unionisten neemt al ontslag

Poots had donderdag Paul Givan aangeduid als nieuwe eerste minister van Noord-Ierland. Met die benoeming ging hij in tegen de wil van een groot deel van zijn fractie. Maar ook een compromis dat Poots met de republikeinse partij Sinn Féin had gesloten over het statuut van de Ierse taal in het Britse gebied, leidde tot wrevel binnen de DUP.

Na afloop van een bewogen bijeenkomst op het hoofdkwartier van de partij in Belfast, besliste Poots donderdagavond om zich terug te trekken als partijleider. "Ik heb de partijvoorzitter gevraagd een verkiezingsprocedure binnen de partij op gang te brengen om een nieuwe leider van de Democratic Unionist Party te kunnen kiezen", zo zegt hij in een mededeling. "De partij heeft me gevraagd te blijven tot mijn opvolger is gekozen."

Volgens de Britse omroep BBC werd tijdens de bijeenkomst gedreigd met een motie van wantrouwen, maar is het uiteindelijk niet tot een stemming gekomen. Bronnen binnen de partij zeggen dat het tijdens de vergadering al snel duidelijk werd dat Poots best zelf ontslag nam.