Plannen voor nieuw cultuurhuis 'De Faar' in Dilsen-Stokkem klaar

Het nieuwe cultuurhuis zal De Faar heten. Het wordt het sluitstuk van het vernieuwde centrum in Dilsen-Stokkem. Burgemeester Sofie Vandeweerd (Open VLD): "We zijn al in 2008 gestart met het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de vernieuwing van Dilsen centrum. Intussen is de schoolomgeving heringericht en is er een autovrij centrumplein aangelegd. En dit is samen met enkele woongelegenheden het sluitstuk, met heel wat ruimte voor creativiteit en ook een horecapunt."

Het nieuwe gebouw wordt rond de huidige bibliotheek gebouwd. Die zal volledig opgaan in het nieuwe gebouw en verder worden uitgebreid met een nieuwe jeugdbib en een extra studiezaal. Naast de bib komen ook het vrijetijdspunt, de kunstacademie en klaslokalen van de stedelijke humaniora in het gebouw. Voorts komt er ook een theaterzaal, met 230 zitplaatsen, en ruimte voor een horecazaak.