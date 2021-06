Plantentekort in tuincentra: "Vorig jaar nog miljoenen planten moeten weggooien, nu planten te kort"

Zowel binnen- als buitenplanten doen het goed. "Over de hele lijn is er bijzonder veel verkocht. Het gaat dan over kleine planten, maar ook over haagplanten of bomen", zegt Houtmeyers. "Er worden bijvoorbeeld ook veel planten gekocht om terrassen of zwembaden af te schermen, maar er worden even goed binnenplanten gekocht om de tafel gezelliger te maken."

Beluister hier het hele gesprek met Wim Houtmeyers uit "Start Je Dag":