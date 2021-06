Politie Hongkong valt binnen bij kantoren van prodemocratische krant Apple Daily, 5 leidinggevenden opgepakt

De politie bevestigt in een verklaring dat de vijf leidinggevenden zijn gearresteerd. Ze worden ervan verdacht te hebben samengespannen met "een vreemd land" om de nationale veiligheid in gevaar te brengen. Er zijn ook voor 2 miljoen euro aan activa van de krant bevroren. Volgens de politie heeft de krant sinds 2019 verschillende artikels gepubliceerd die mogelijk de nieuwe veiligheidswet hebben overtreden. "In die artikels werd aan andere landen gevraagd om sancties op te leggen aan Hongkong en China", zegt de hoofdinspecteur. Maar journalisten hebben het over een brutale aanval op de redactionele vrijheid van de Apple Daily. Die is in handen van mediamagnaat Jimmy Lai, een felle criticus van China. Lai zit zelf in de cel omdat hij had deelgenomen aan prodemocratiebetogingen in Hongkong.