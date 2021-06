Premier De Croo wil financiële sancties na anti-homowet in Hongarije: "EU is geen cashmachine"

Verschillende partijen vroegen premier De Croo in de Kamer een duidelijk signaal te geven over de anti-LGBTQI-wet die in Hongarije is goedgekeurd. Volgens die wet zou in ruimtes waar minderjarigen aanwezig kunnen zijn, bijna overal dus, geen "promotie" gemaakt mogen worden voor holebi- en transgenders. In de praktijk betekent dat dat beelden van homokoppels of transgenders overal verboden worden.