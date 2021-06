Nederlandse Prins Constantijn spreekt op Gents ondernemersevent (en supportert voor Rode Duivels)

Heel wat jonge ondernemers in Oost-Vlaanderen voelen zich in de steek gelaten door onze overheid. Ze hebben het gevoel dat het start-upbeleid in ons land verouderd en inefficiënt is. Ook qua digitalisering hinken we achterop, vinden ze. Om die problemen aan te kaarten, organiseerde Jong Voka Oost-Vlaanderen het manifest Rimpelloze Zaken. Daarvoor kwamen 200 jonge ondernemers vandaag samen, zowel fysiek in zomerbar Gazon als digitaal via een livestream.

Met het manifest doen de ondernemers concrete beleidsvoorstellen om het start-up beleid in België te optimaliseren. “We willen de stem van jonge ondernemers op de politieke agenda brengen. Daarom gaan we in debat met onder meer premier De Croo en Prins Constantijn”, zegt Hilde Schuddinck van Jong Voka Oost-Vlaanderen.