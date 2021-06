Protest tegen aanleg van drukke R4 in Zelzate

In Zelzate worden de laatste werken uitgevoerd aan de ring rond Gent. De plannen dateren al van in 1999. “De plannen zijn al van 20 jaar geleden en houden te weinig rekening met de leefbaarheid in Zelzate. Vroeger was er een stuk minder verkeer en ook de steden zijn in die 20 jaar heel wat veranderd. De verkeerspunten die er nu worden aangelegd liggen te dicht bij de woongebieden, waardoor de woonkwaliteit daalt”, legt Eric Lefebure van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro) uit.