Provincie Oost-Vlaanderen keurt droogteplan goed: "We willen meer water in de grond laten dringen"

Het goedgekeurde actieplan bestaat uit 4 cruciale pijlers: hemelwater beter laten infiltreren in de grond, sponswerking van het landschap bevorderen, water vertraagd laten afvoeren en slimmer water gebruiken. "Op dit moment zijn we bezig met kijken hoe we het bufferbekken in Kruisem ook water kunnen laten opvangen, in plaats van enkel af te vloeien", geeft Leentje Grillaert als praktisch voorbeeld.

Daarnaast zet de provincie ook sterk in op het sensibiliseren van de burger. "Ook de burgers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het droogteactieplan. We proberen hen nu vooral te doen inzien hoe kostbaar water is en wat het belang is van ontharding en verharding in de strijd tegen droogte", voegt Leentje Grillaert nog toe.