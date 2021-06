Deze zomer op reis naar het buitenland? Dit moet je weten voor je vertrekt

Als je (gedeeltelijk) gevaccineerd bent mag je ook Oostenrijk binnen. Oostenrijk beschouwt je (gedeeltelijk) "gevaccineerd" wanneer er 22 dagen zijn verstreken sinds je eerste dosis. Wanneer je slechts één dosis hebt gehad, mogen er niet meer dan drie maanden zijn verstreken. In het geval van een tweede prik (of een vaccin dat maar één inenting nodig heeft), is dit negen maanden. Dit geldt ook voor mensen die het coronavirus al eens hebben gehad en die slechts één dosis kregen. Het vaccinatiebewijs stel je op in het Duits of in het Engels.

Oostenrijk aanvaardt ook een herstelcertificaat dat bevestigd dat je de ziekte hebt gehad in de voorbije zes maanden of een bewijs van neutraliserende antilichamen (niet ouder dan drie maanden).

Wanneer je geen vaccinatie- of herstelbewijs hebt of een negatieve test van voor je vertrek, kan je in Oostenrijk ook een antigeentest uitvoeren binnen de 24 uur.

Oostenrijk zal vanaf 1 juli het Europees digitaal coronacertificaat aanvaarden. De voorwaarden hiervoor komen overeen met de voorwaarden die nu geldig zijn (vaccinatie, negatieve test of herstel).