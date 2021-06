Royals - Willem-Alexander opent expo over "foute" Gouden Koets en het Pink Ribbon-lintje krijgt koninklijke allures

Vervanging van het paneel was niet aan de orde voor Willem-Alexander. "We gaan nog niet de geschiedenis herschrijven bij de restauratie", zei hij daarover. "Ik volg de discussie, maar neem er niet deel aan." Bij de nieuwe tentoonstelling was daarom extra aandacht voor verschillende stemmen in het verhitte debat. Een groep van 25, van historici over koningsgezinden tot republikeinen, werd betrokken bij het hele concept.



Bezoekers kunnen achteraf ook ideeën uitwisselen over de toekomst van de koets, want wat na de expo? Gaat Willem-Alexander het rijtuig weren uit het straatbeeld, op bijvoorbeeld Prinsjesdag? Gaat de Gouden Koets definitief op stal of wordt het een permanent museumstuk? De koning moet de knoop doorhakken.



In 2015 op Prinsjesdag zat Willem-Alexander een laatste keer in de koets en waren er protesten. Daarna volgde de restauratie en koos Willem-Alexander voor de oudere Glazen Koets in Den Haag.