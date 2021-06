Schoolbus kantelt om bij ongeval in Geel: 1 dode en 3 kinderen lichtgewond

Rond 16.20 uur is er een dodelijk ongeval gebeurd met een schoolbus op de Oostlerloseweg in Geel. Een auto heeft er een schoolbus aangereden, waardoor de bus is gekanteld. De bestuurder van de auto, een 76-jarige vrouw, heeft het ongeval niet overleefd. Drie kinderen raakten lichtgewond en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Een aanrijdende motorrijder moest na het ongeval ook hard remmen en is daardoor onderuit geschoven.