150 jaar Stijn Streuvels: fotografe Bieke Depoorter stelt tentoon in zijn "Lijsternest" 

Bieke Depoorter verbleef twee weken in het Lijsternest samen met de Amerikaanse schrijver Gideon Jacobs en stelt er nu tentoon. "Op voorhand wisten we niet wat we precies gingen doen; we hebben ons laten leiden door de omgeving en het ogenblik." De gesprekken gingen al snel over lijnen en grenzen, letterlijk en figuurlijk en ook in hun persoonlijke leven. "Ik wilde eigenlijk niet in mijn geboortedorp fotograferen, ik voelde een soort lijn, een onzichtbare grens."