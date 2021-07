Studie over everzwijnen in Nationaal Park Hoge Kempen afgerond: "Ze mijden jagers en toeristen"

Van everzwijnen wordt gezegd dat ze slim en opportunistisch zijn. Een onderzoek van de UHasselt bevestigt dat nu ook. "Ze vermijden contact met mensen, ze passen hun tijdsbesteding daarvoor aan", vertelt onderzoekster Jolien Wevers. "Bij zonsondergang vertoeven ze in rustige gebieden, zonder verstoring. En op plekken waar gejaagd wordt of waar veel wandelwegen zijn, komen ze alleen diep in de nacht."