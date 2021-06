Putte opent apart testcentrum voor reizigers die PCR-test nodig hebben

Wie een PCR-test nodig heeft om op vakantie te kunnen gaan, kan vaak niet terecht in de gewone testcentra omdat die worden voorbehouden voor mensen met symptomen, of mensen die een risicocontact hebben gehad. Om de vertrekkende reizigers snel en efficiënt voort te helpen, komt er daarom een testcentrum naast het vaccinatiecentrum in Putte, vertelt burgemeester Peter Gysbrechts ( (Lijst Burgemeester). "Die testcentra zijn nodig omdat men vreest dat de capaciteit in de normale triagecentra niet toereikend zal zijn. Het testcentrum zal 6 uur per dag, aan een gemiddelde van 20 tests per uur, dus we kunnen 120 mensen testen per dag."