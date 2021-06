Tomorrowland krijgt geen toestemming van burgemeesters, Festivalorganisatie: "Dit is mokerslag"

"We willen niet dat er door een eventuele uitbraak slachtoffers zouden vallen in onze regio. Daarom kunnen we deze aanvraag nu niet goedkeuren", zegt Jeroen Baert (N-VA), burgemeester van Boom.



"Tomorrowland is hier thuis in De Schorre, en we hebben aan de organisatie zeer veel gehad, ook bij de organisatie van de vaccinatiecampagne in onze regio", zegt Jurgen Callaerts (N-VA) , burgemeester van Rumst. "We hopen vooral dat we Tomorrowland in 2022 kunnen verwelkomen, in dezelfde omstandigheden als in 2019. Maar dit komt te vroeg nu: het is niet verstandig om een evenement van die orde te laten doorgaan. Het epidemiologisch risico is nog zeer hoog, ook eind augustus nog."