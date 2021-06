Toxicoloog raadt mondmaskers aan voor arbeiders bij Oosterweelwerken na PFOS-vervuiling

"Er is zeker reden tot bezorgdheid maar geen reden tot paniek voor mensen die er werken", zegt toxicoloog Jan Tytgat van KU Leuven bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. Hij raadt bedrijven die arbeiders inzetten bij de Oosterweelwerken aan om een mondmasker te voorzien. Hij doet dat in de nasleep van het PFOS-dossier. In de omgeving van het bedrijf 3M in Zwijndrecht is die chemische stof in de bodem en het water teruggevonden. Het is nog niet duidelijk hoe groot de vervuiling precies is.