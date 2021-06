Uitslaande brand in bedrijfshal op industrieterrein Dilsen-Stokkem

De brand woedde aan de buitenwand van een grote hangar. Het personeel kon op tijd geëvacueerd worden. Andy Knoops van de brandweer: "De brand is begonnen aan de achterkant van het gebouw. Daar stonden een generator en palletten. De brand is daar tegen de gevel gegaan en zo is de isolatie beginnen te branden."

Er is rookschade bij de aanpalende bedrijfshallen, daar is de schade beperkt. Aan het gebouw zelf is de achterkant volledig beschadigd.