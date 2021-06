Provincie Antwerpen legt Umicore in Hoboken strengere normen op rond lood in bloed

Omdat de fabriek de wijk Moretusburg lang vervuild heeft, wordt het bloed van de kinderen die er wonen regelmatig gecontroleerd. De hoeveelheid lood was al jaren aan het dalen. Maar vorig jaar was die plots weer gestegen. De droogte en een voorjaarsstorm waren wellicht de oorzaak daarvan. Daardoor is er meer stof opgewaaid en in de wijk terecht gekomen. Er werden extra maatregelen genomen en intussen zijn de lood-in-bloedwaarden weer gedaald.

Zo moet het bedrijf materiaal meer afdekken of met water besproeien, om te voorkomen dat het opwaait. Bepaalde werkzaamheden moeten ook uitgesteld worden wanneer er te veel wind is. Umicore moet tegen begin 2022 ook een communicatiestrategie uitwerken. Daarin moet staan hoe het bedrijf omwonenden regelmatig zal informeren over werkzaamheden en metingen en hoe het hen zal waarschuwen bij incidenten.