VAXPO in Kortrijk moet wijken voor expo: vaccinatiecentra blijven open tot half oktober, maar waar? 

Het vaccinatiecentrum van Brugge kan nog tot half oktober in het Boudewijnpark blijven. Maar het vaccinatiecentrum van Kortrijk, VAXPO, moet verhuizen omdat daar begin september een beurs plaatsvindt. Ook in Waregem gebeuren de vaccinaties in de expohallen. Daar willen ze eventueel wel blijven, maar dan in een kleinere ruimte. "Nu huren we de helft van de expohallen en in september zal dat niet meer nodig zijn", zegt burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V). "De meeste mensen zullen gevaccineerd zijn tegen eind augustus, vooral jongeren zullen nog hun tweede vaccin moeten hebben in september. Maar wellicht kan dat dan op een andere manier georganiseerd worden. Het kan dat wij een klein deel gaan huren, de voorhal bijvoorbeeld, met 2 lijnen in plaats van de 6 lijnen die wij nu hebben. Het kan ook zijn dat we naar een andere locatie gaan. Alle pistes worden nog bekeken."

Binnenkort is er in de betrokken gemeenten overleg daarrond en worden de knopen doorgehakt.