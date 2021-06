Vilvoordenaar voelt zich volgens stadsmonitor het meest onveilig

De stadsmonitor is een uitgebreide enquête bij de inwoners van alle steden en gemeenten in Vlaanderen en werd gisteren voorgesteld. Uit de cijfers blijkt dat 18 procent van de Vilvoordenaars zich wel eens onveilig voelt. Het gaat wel om een daling tegenover vroeger (22 procent in 2017), maar het is nog altijd een opvallend hoog cijfer. Zeker als je het vergelijkt met gemeenten zoals Gooik, Galmaarden, Steenokkerzeel of Kapelle-op-den-Bos. Daar ligt het onveiligheidsgevoel op amper 2 of 3 procent.